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Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki terör saldırısını kınadı

DHA |  19 Ocak 2021 Salı - 17:58 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 17:58

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de 4 askerin öldüğü, 8 askerin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijer’in Çad sınırındaki Diffa bölgesinde 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiği ve 8 askerin yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyor, dost ve kardeş Nijer halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.
 
 

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