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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki saldırıya kınama

10 Ekim 2021 Pazar - 22:25 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 22:25

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'deki patlamaya ilişkin "Menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" açıklaması yapıldı.


Dışişleri Bakanlığı'ndan, Yemen'in Aden vilayetinde Aden Valisi Lamlas'a yönelik yapılan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada "Yemen'in Aden vilayetinde bugün Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas'ın konvoyuna bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölenlerin ve çok sayıda yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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