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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'UNESCO Listesi' açıklaması

DHA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 20:44 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 20:44

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Özbekistan'ın ortaklaşa sunduğu 'Minyatür Sanatı' adlı çok uluslu dosyanın UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi'ne kaydedildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan, İran ve Özbekistan'la birlikte sunduğumuz 'Minyatür Sanatı' adlı çok uluslu dosyamız, 14- 19 Aralık 2020 tarihlerinde sanal olarak düzenlenmekte olan 15'inci Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi'ne kaydedilmiştir" denildi. 
 
Böylece, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde kayıtlı kültürel unsurlarının sayısının 19'a ulaştığı bildirilen açıklamada, "Köklü tarihimizden getirdiğimiz zengin kültürel değerlerimizi korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadesine yer verildi. 
 

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