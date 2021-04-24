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Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki: Boyun eğmeyeceğiz

24 Nisan 2021 Cumartesi - 11:45 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 11:45

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" ifadeleri kullanıldı.


Dışişleri Bakanlığı'ndan sert açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız" ifadeleri kullanıldı.
 
İşte Dışişleri Bakanlığı'nın paylaşımı:
 
Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz.
 

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