Dışişleri Bakanlığı'ndan "PKK" açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri'nin "PKK’nın Avrupa'ya tehdit oluşturmadığı" yönündeki açıklamasına, "Avrupa güvenliğinin bölünmezliğinin ve terör örgütlerine karşı tereddütsüz iş birliğinin önemini anlayamamış bir şahsiyetin Avrupa Parlamentosu Raportörü olarak görev yapması esef vericidir. Türkiye’ye en büyük tehdit oluşturan terör örgütlerinden birini tehdit olarak görmeyen bir kişinin ülkemizle ilgili raportör olması kabul edilemez." ifadesiyle tepki gösterdi.

