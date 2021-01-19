19 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.567 0.66 EURO 9,0300 -0.07
USD 7,4510 -0.30 ALTIN 442,290 0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Özel Temsilci Jan Kubis' açıklaması

DHA |  19 Ocak 2021 Salı - 11:20 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 11:20

Dışişleri Bakanlığı'nca, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilciliği görevine Slovakya Dışişleri eski Bakanı Jan Kubis'in atanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Sekreteri’nin Libya Özel Temsilciliği görevine Kubis’in atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
 
Son olarak BM Lübnan Özel Koordinatörü olarak görev yapan ve pek çok bölgesel ve uluslararası kuruluşta önemli ve zorlu görevler üstlenmiş bulunan Kubis’in, tecrübe ve birikimleri ışığında, Libya’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisine yönelik ulusal uzlaşı çabalarına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.
 
Libya’da siyasi çözüme ulaşılması amacıyla Türkiye, Özel Temsilci Jan Kubis’e bu çabalarında destek olacaktır. Jan Kubis’e yeni görevinde başarılar diliyor, bu görevi bir süredir vekaleten yürüten Stephanie Turco Williams’a da çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.
 

ETİKETLER

Dışişleri Jan Kubis Libya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.