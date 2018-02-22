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Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya tepki!

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 23:12 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 23:28

Hollanda'nın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.


Türkiye, Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarını  "soykırım" olarak tanıyan karar almasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler  Meclisinin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını  şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş  soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların  ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiçbir hukuki bağlayıcılığı ve  geçerliliği yoktur." ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumunun tarihi olgulara ve  hukuki normlara dayalı olduğu vurgulanan açıklamada, "Avrupa hukukuna yerleşmiş  içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları, bu hususta  haklılığımızı ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Hollanda hükümetinin, Temsilciler  Meclisinin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da  düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul  edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz." ifadesi  kullanıldı.

Hollanda parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını  "soykırım" olarak tanımıştı. Parlamentoda 3'e karşı 142 oyla kabul edilen  önergeye sadece Türklerin kurduğu Denk Partisi karşı oy kullanmıştı. Parlamentoda  alınan karar, hükümet protokolüne uymuyor. Hükümet protokolüne göre,  soykırımların tanınmasında, uluslararası mahkemelerin hükümleri, Birleşmiş  Milletlerin (BM) bilimsel araştırma ve bulgularındaki açık ve net olan sonuçların  yönlendirici olması gerekiyor. Hollanda'da hükümet, Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne göre hareket  ediyor. Bu nedenle kararın hükümet açısından bağlayıcılığı bulunmuyor.

 

 

 

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