Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hocalı katliamı' mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, Azerbaycan ’ın Yukarı Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı sivil katledildiği, yüzlerce Azerbaycan vatan daşının yaralandığı anımsatıldı.

Bu saldırılarda, binden fazla insanın da esir düştüğü belirtilerek, "Kayıpların akıbeti ise maalesef öğrenilememiştir. Dünyanın gözü önünde yaşanan Hocalı katliamının sebep olduğu yaraların hala taze olduğunu biliyor, can Azerbaycan’ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz. Hocalı'daki insanlık dışı katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor, can Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını azat ettiği ve yerlerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlıya eve dönüş yolunu açan Vatan Muharebesinde hayatını kaybeden şehitleri bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz" ifadesine yer verildi.