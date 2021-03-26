Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY'nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor; bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz" denildi.
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Dışişleri Bakanlığı'ndan, GKRY'deki cami saldırısına kınama
Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA) | 26 Mart 2021 Cuma - 11:50 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 11:50
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde camiye yapılan saldırıyı kınadı.
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