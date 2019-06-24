Dışişleri Bakanlığı’ndan Etiyopya’daki darbe teşebbüsüne kınama!

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya’nın Amhara Bölgesi Hükümetine yönelik gerçekleştirilen ve Hükümet Başkanı ile üst düzey yetkililerin de hayatını kaybettiği darbe girişimini kınadı.

