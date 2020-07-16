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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki

AA |  16 Temmuz 2020 Perşembe - 8:54 | Son Güncelleme : 16 07 2020 - 8:54

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılara ve Türkiye'ye yönelik karalamalarına tepki gösterilerek, "Ermenistan makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil, çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır." değerlendirilmesinde bulunuldu.


Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün  yapılan açıklamaya yazılı yanıt verdi.
 
Açıklamada, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik mütecaviz eylemlerini  örtmek için şimdi de Türkiye'ye yönelik "riyakar bir karalama" gayretine  kalkıştığı görüldüğü belirtilerek, ''Azerbaycan topraklarında yıllardır gayri  meşru bir işgal sürdüren Ermenistan'ın bu iki yüzlü tavrı, Güney Kafkasya'da  kalıcı barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engelin kim olduğunu da açık  ve net olarak gözler önüne sermektedir." ifadeleri kullanıldı.
 
Bağlamından kopuk ithamlar ve iftiralarla dış siyaset yapmanın ne  bölgeye ne Ermenistan'a yarar getireceği vurgulanan açıklama, şunlar kaydedildi:
"Bu yaklaşım, kimliğini tek taraflı bir tarih anlayışından sadece  husumet çıkararak oluşturan ve uluslararası hukuka aykırı saldırganlığını meşru  göstermeye çalışan bir zihniyetin tezahürüdür. Saldırgan milliyetçiliği  körükleyen bu sakat tutum üzücüdür ancak şaşırtıcı değildir. Ermenistan  makamlarının akıllarını başlarına almaları ve Güney Kafkasya'da sorunların değil,  çözümlerin parçası olmayı bir an önce öğrenmeleri lazımdır."
 

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Dışişleri Bakanlığı Ermenistan Azerbaycan
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