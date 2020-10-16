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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a net uyarı! 'Sonuçlarını iyi hesap etsin'

16 Ekim 2020 Cuma - 16:46 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 17:09

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." denildi.


Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın  Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlemesini  şiddetle kınadı. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın işgal ettiği  topraklarda aldığı yenilgiler sebebiyle her geçen gün daha da saldırganlaştığının  görüldüğü kaydedildi.
 
 Açıklamada, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Gubadlı  rayonundan Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Ordubad rayonuna  düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
 Türkiye'nin ortak sınırının bulunduğu Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne  yönelik saldırının, çatışmayı Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Azerbaycan  topraklarının dışına yayma gayretinin "yeni ve tehlikeli bir örneği" olduğu  kaydedilen açıklamada, Ermenistan'ın bu tehlikeli provokasyonlardan vazgeçmesi  gerektiğine vurgu yapıldı.
 
Açıklamada, "İnsani ateşkesi ihlal eden Ermenistan sivillere  saldırarak savaş suçu işlemekte, şimdi de çatışmayı başka boyutlara taşıma  gayretine girişmektedir. Ermenistan, bu saldırgan eylemlerinin sonuçlarını iyi  hesap etmelidir. Can Azerbaycan'la ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle dayanışmamız  her zaman tam olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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