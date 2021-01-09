Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Endonezya'da Cakarta'dan Pontianak kentine hareket eden bir yolcu uçağının bugün kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ve bu olayda 60'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Endonezya halkının acısını paylaşıyor, bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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- Dışişleri Bakanlığı'ndan, Endonezya'ya başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Endonezya'ya başsağlığı mesajı
DHA | 09 Ocak 2021 Cumartesi - 17:10 | Son Güncelleme : 09 01 2021 - 17:10