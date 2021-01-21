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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Dostluk' anlaşması açıklaması

21 Ocak 2021 Perşembe - 22:36 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 22:36

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın 'Dostluk' adı verilen Hazar Denizi'nde hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek için vardığı anlaşmanın memnuniyet verici olduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın Hazar Denizi'nde 'Dostluk' olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmaya varmış olmalarının, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığı bildirildi. 
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Bu anlaşmanın iki ülkenin dostluğunu pekiştirmesini, dost ve kardeş Türkmenistan ve Azerbaycan halklarına hayırlı olmasını ve bölgenin refah ve istikrarına katkı sağlamasını diliyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Avrupa'nın geri kalanının enerji güvenliğini artıracak projelerin de önünü açmasını temenni ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Hazar Denizi
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