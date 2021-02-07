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Dışişleri Bakanlığı'ndan dayanışma mesajı!

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 16:16 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 16:16

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dayanışma mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hindistan’ın kuzeyindeki  Uttarakhand eyaletinde bu sabah kopan bir buzulun bir baraja hasar vermesiyle  oluşan sel felaketi sonucu çok sayıda kişinin kayıp olduğu ve hayatlarından  endişe edildiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği aktarıldı.
 
Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümetinin acısını yürekten  paylaşıyor, dayanışmamızı bildiriyoruz.  Söz konusu faciada kayıpların asgari  seviyede kalmasını diliyor, kaybolanların en kısa sürede salimen bulunmalarını  temenni ediyor, bu hususta ülkemizin yardıma hazır olduğunu belirtiyoruz."  ifadeleri kullanıldı.
 
Hindistan’da Nanda Devi buzulunun bir parçasının kırılarak Dhauliganga  Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selin bir elektrik santraline ve çok  sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği  bildirilmişti.
 
 
Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten  yetkililer, bölgede hidroelektrik  projesinde çalışan en az 150 işçinin  akıbetlerinin henüz bilinmediğini belirtmişti.
 

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Dışişleri Bakanlığı Hindistan sel felaketi
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