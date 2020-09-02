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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Charlie Hebdo' tepkisi! 'Kabul edilemez'

02 Eylül 2020 Çarşamba - 16:57 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 17:24

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve Peygamberimize yönelik saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz. Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı basın, sanat veya ifade özgürlüğü ile gerekçelendirmek mümkün değildir." dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız mizah  dergisi Charlie Hebdo'nun, İslam peygamberi Hz. Muhammed'i konu ederek hakaret  içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı. 
 
Sözcü Aksoy, söz konusu derginin, Hz. Muhammed'e yönelik saygısızlık  içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararı hakkındaki soruya yazılı yanıt  verdi.
 
"Charlie Hebdo dergisinin dinimize ve peygamberimize yönelik  saygısızlık içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınıyoruz."  diyen Aksoy, Müslümanlara yönelik bu hakareti ve saygısızlığı, basın, sanat veya  ifade özgürlüğüyle gerekçelendirmenin mümkün olmadığını bildirdi.
 
Aksoy, başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız  makamlarının, bu konuyu, ifade özgürlüğü kapsamında izah etme çabalarının da  "kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Her fırsatta kendilerinin demokrat ve özgürlükçü olmalarıyla  övünenlerin, İslam ve yabancı düşmanlığını körükleyen bu tür ırkçı ve ayrımcı  eylemleri kullanarak, Fransa ve Avrupa'daki yeni kuşak faşistlerin ve ırkçıların  değirmenine su taşıdıklarını iyi bilmeleri gerekir. Kendi ülkesinde barış içinde  yaşayan milyonlarca Müslümanı her gün farklı şekilde ötekileştirmeye kalkan bu  hastalıklı zihniyet, toplumsal uyum, birliktelik ve eşitliğe darbe vurmaktadır.  Buna bilinçsiz şekilde sahip çıkanlar ise kendi toplumsal barışlarına zarar  verdiklerinin farkında olmalıdır."
 
Sözcü Aksoy, Avrupa'daki dostları ve siyasileri, son günlerde giderek  artan ve kutsal değerleri hedef alan bu tür saldırılara karşı net tavır almaya  davet etti.
 
Charlie Hebdo'dan yine Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatür
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te başkent Paris'te  düzenlenen terör saldırılarına ilişkin dün başlayan yargılama öncesinde, yine Hz.  Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayımladı.
 
Derginin paylaşılan kapağına göre, bu haftaki sayıda yer alan  karikatürde Hz. Muhammed'e ithafen "Aptallar tarafından sevilmek zordur." cümlesi  yer aldı. Karikatürde "Muhammed köktencilerle uğraşıyor." ifadesine yer  verildi.
 
Kapakta ayrıca 2005'te Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten  gazetesi ve 2006'da Charlie Hebdo dergisi tarafından yayımlanan Hz. Muhammed'e  hakaret içerikli 12 resim bulunuyor. Görsellerin altında ve üstünde ise büyük  puntolarla “Hepsi bunun için miydi?” ifadesi yer alıyor.
 
Dergiden yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin yarın başlayacak  yargılama öncesinde bu karikatürü yayımlamanın önemli olduğu savunuldu.
 
Dergide, Ocak 2015'te saldırılardan önce ve sonra Hz. Muhammed'i konu  eden hakaret içerikli karikatürler yayımlanmıştı.
 

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