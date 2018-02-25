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Dışişleri Bakanlığı'ndan BM kararıyla ilgili açıklama

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 0:50 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 1:32

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de "insani ateşkes" kararı almasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan terör örgütleriyle mücadelesini sürdürecektir." ifadesini kullandı.


Sözcü Aksoy, BMGK'de kabul edilen Suriye’de insani duruma ilişkin  karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
 
Aksoy, BMGK'de kabul edilen, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye'de  kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardımların erişimine  ve tıbbi  amaçlı tahliyelere imkan tanınması maksadıyla,  çatışmaların gecikmeksizin  durdurulması  ve en az 30 gün "insani ateşkes" talebinde bulunan kararı  memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
 
Türkiye'nin, Suriye’de ateşkesin tesisi, çatışmaların durdurulması ve  gerginliğin azaltılması konusunda en başından beri her platformda çaba harcamakta  ve uluslararası toplumun bu yöndeki adımlarını desteklediğini vurgulayan Aksoy,  Türkiye'nin, İdlib’de bugüne dek tesis ettiği 6 gözlem noktasının, çabaların  somut bir tezahürü olduğuna dikkati çekti.
 
Aksoy, Türkiye'nin, Doğu Guta'da rejimin artan ihlallerinden ve  sivillere yönelik uyguladığı kuşatmanın yol açtığı kötüleşen insani durumdan  duyduğu endişeyi muhtelif açıklamalarda dile getirdiğini ve bu ihlallere son  verilmesi çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Bu konudaki endişelerimizi,  rejimin garantörü konumundaki Rusya ve İran’a da  aktarmış, rejimin sivillere  yönelik saldırılarının ve ateşkesi ihlallerinin gerginliği azaltma bölgelerindeki  ortak gayretlerimizi sekteye uğrattığına dikkat çekmiştik." ifadesini kullandı. 
 
Kesintisiz insani yardım erişiminin sağlanmasının, uluslararası  hukukun bir gereği olduğunun altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:
 
"Açlığa mahkumiyetin sivil halka karşı bir silah olarak kullanılması  kabul edilemez. Bugünkü kararda da atıfta bulunulan 2268 sayılı BM Güvenlik  Konseyi kararının tam olarak uygulanması çağrısına desteğimiz tamdır. Türkiye,  şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da bir yandan insani planda Suriye halkının  çektiği acıların dindirilmesine yönelik katkılarını ve bu bağlamda başta BM olmak  üzere uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye devam edecek; diğer yandan,  Suriye'deki insani krizin kökeninde yatan ihtilafın sona erdirilmesine ve  Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğini tehlikeye atan terör  örgütleriyle mücadele edilmesine yönelik gayretlerini sürdürecektir."
 
  
 

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