Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanı'nın, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz." dedi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya çok sert tepki: Külliyen reddediyor ve kınıyoruz!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya çok sert tepki: Külliyen reddediyor ve kınıyoruz!
AA | 17 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:46 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 21:46
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanı'nın, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz." dedi.
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus aşı ve uçuşlarla ilgili takvimin belirlendiğini açıkladı
- 17 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
- 17 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı!
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya çok sert tepki: Külliyen reddediyor ve kınıyoruz!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi
- Mustafa Şentop'tan, İzlanda Parlamentosu Başkanı'na 'sözde soykırım' mektubu