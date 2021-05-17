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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'ya çok sert tepki: Külliyen reddediyor ve kınıyoruz!

AA |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:46 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 21:46

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Avusturya İçişleri Bakanı'nın, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz." dedi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Avusturya  İçişleri Bakanı'nın, İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına  karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün ülkemiz ve  Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen  reddediyor ve kınıyoruz." dedi.
 

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