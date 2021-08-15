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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki Türk vatandaşlarına çağrı

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 11:41 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 11:41

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.


Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda  Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil  Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında  bulundu.
 
 Elçiliğin numarası " 93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.
 

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Dışişleri afganistan çağrı
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