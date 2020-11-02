Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Kabil Üniversitesi'ni hedef alan bir terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, Afganistan 'da son dönemde özellikle eğitim kurumları ve dini mekanlar da dahil olmak üzere sivilleri hedef alan terör eylemlerindeki artıştan duyulan derin endişe dile getirildi.