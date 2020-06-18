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Dışişleri Bakanlığı: Memnuniyetle karşıladık

AA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 18:01 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 18:01

Dışişleri Bakanlığı, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Seçim Modeli Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mostar'da, 12 yıllık aradan  sonra ilk defa yerel seçimlerin düzenlenebilmesini sağlayacak hukuki düzenlemeler  konusunda, taraflar arasında mutabakata varılmış olmasını memnuniyetle  karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, anlaşmanın, Bosna-Hersek'in demokratik kurumlarının  işlerliği, Balkanlar'daki istikrar ve demokratik süreçlerin daim kılınması  bakımından önem taşımakta olduğu belirtilerek, "Ülkemiz, Bosna-Hersek'in birlik  ve beraberlik içinde kalkınma ve refahı için yürüttüğü çalışmalara desteğini  sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.
 
Mostar'da 12 yıl sonra yeniden seçim yapılmasının önü açıldı
Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın ardından 6 belediyeye  bölünen Mostar, bu şekilde yönetiliyordu.
 
Şehirdeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere dönemin Bosna Hersek Yüksek  Temsilcisi Paddy Ashdown tarafından 2004'te hazırlanan Mostar Statüsü ile şehir,  tek belediye haline getirildi.
 
Yeni statüye göre, icranın başı belediye başkanı, yasama organı ise  şehir konseyi oldu. Ancak söz konusu düzenlemenin Hırvatların karşı çıkması  nedeniyle hala onaylanamaması, kentteki birçok konunun "kilitlenmesi"ne neden  oldu.
 
Statüyle ilgili bu sorun yüzünden 2008'den beri şehirde yerel seçim  yapılamıyordu.
 
Anlaşmayla, Bosna Hersek'in önemli şehirlerinden Mostar'da 12 yıl  sonra yeniden yerel seçim yapılmasının önü açıldı.
 

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Dışişleri Bakanlığı Bosna Hersek Mostar Seçim Modeli Anlaşması
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