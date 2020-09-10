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Dışişleri Bakanlığı: "Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumu"

Dışişleri Bakanlığı: "Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumu"