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Dışişleri Bakanlığı: "Macron'un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumu"

AA |  10 Eylül 2020 Perşembe - 15:40 | Son Güncelleme : 10 09 2020 - 15:40

Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron’un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur." değerlendirmesinde bulundu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın tüm dünyada  serbestçe at koşturduğu günlerin geride kaldığı hatırlatılarak, "Dış politikadaki  tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç  acısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır.  Sayın Cumhurbaşkanımız, Avrupa’da en yüksek oy oranıyla seçilen liderlerdendir.  Sayın Cumhurbaşkanımız gücünü her zaman Türk halkından almıştır. Türk halkı ve  Hükümeti, bu tür hezeyanlar karşısında hep tek yürek olmuştur ve olmaya da devam  edecektir." ifadelerine yer verildi.
 
Akdeniz’de veya başka bir coğrafyada herhangi bir ülkenin deniz yetki  alanını belirlemenin Macron’un haddi olmadığına dikkatin çekildiği açıklamada,  şunlar belirtildi:
"Fransa, tek taraflı ve kışkırtıcı adımlar atan ve AB’yi kendi dar  bakışlı çıkarları uğruna rehin alan Yunanistan ve GKRY’nin körü körüne  avukatlığını yapacağına, uzlaşmadan ve diyalogdan yana tavır koymalıdır. Bu,  Avrupalılığımız ve NATO müttefikliğimizin de bir gereğidir. Fransa Cumhurbaşkanı,  ferdi ve milliyetçi mevcut tutumuyla gerginliği teşvik etmekte ve Avrupa’nın ve  AB’nin büyük çıkarlarını da riske atmaktadır. Doğu Akdeniz’e sınırı bile olmayan  ve bölgede hala sömürgecilik anlayışıyla hareket eden Fransa’nın, Türkiye’nin  bölgedeki ortaklığını, samimiyetini, işbirliğini ve insani ve girişimci dış  politikasını eleştirmesi tam bir tutarsızlıktır. Halk nezdindeki desteği sürekli  azalan Macron’un içine düştüğü aciz durumu Fransız halkının takdirine  bırakıyoruz."
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Korsika adasında düzenlenecek  Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde  gerçekleştirilen basın toplantısında "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil  (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız."  ifadelerini kullanmıştı.
 

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