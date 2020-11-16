Dışişleri Bakanlığı KPSS’siz personel alımı yapacak! Dışişleri Bakanlığı 40 personel alımı şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre T.C Dışişleri Bakanlığı yazılı ve sözlü sınav ile 40 personel alımı yapacak. Personel alımı başvuruları bugün (16 Kasım) başladı, 27 Kasım 2020 Cuma günü saat 18:00’de sona erecek. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı 40 personel alımı yapacak. Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik olarak yapılacak. İlanda başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belgeler de aktarıldı. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir? 40 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI!

Bu ilana göre açılan giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi, ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapacak.

Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 40’tır. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9’uncu derece kadrolara yapılabilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşuyor. Sınavın yazılı aşaması 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde Ankara’da yapılacak. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer alıyor. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) T.C. kimlik numarası,

b) YDS/e-YDS veya puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç belgesi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir),

d) Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf (erkekler için sakalsız ve kravatlı),

e) Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir).

2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2018, 2019 veya 2020 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de diğer başvuru evrakıyla birlikte iletmeleri gerekmektedir.

Dışişleri Bakanlığı’nın personel alımına ilişkin yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak (Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),

b) 01.01.2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1985 ve daha sonra doğmuş olanlar) ve

c) Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden birinden başvurulabilecek olup, söz konusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı yabancı diller, 2018, 2019 veya 2020 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2018, 2019 veya 2020 yıllarında alınan puanların, bahse konu uluslararası dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.