Dışişleri Bakanlığı KPSS şartsız en az lise mezunu personel alımı yapacak! (Dışişleri Bakanlığı personel alımı)

Dışişleri Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfası üzerinden sözleşmeli sekreter alımı ilanı verdi. Bakanlık tarafından verilen ilanda sözleşmeli sekreterlik için aranan nitelikler de açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı T.C Salzburg Başkonsolosluğu için sözleşmeli sekreter alımı yapılacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığına bağlı olan Başkosolosluk Türk uyruklu Türkçe ve Almanca bilen sözleşmeli Sekreter alımı gerçekleştirecek. Dışişleri personel alımı şartları ve başvuru koşulları…

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALIMI ŞARTLARI

Tükiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık problemi olmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Özel olarak ise, Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek,

Çok İYİ Derecede Almanca ve Türkçe bilmek,

En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak gibi şartlar aranacak.

41 YAŞ ŞARTI

DIşişleri Bakanlığına bağlı olan Başkonoslosluk Sekreter alımı için adaylardan KPSS şartı talep etmeyecek. Ancak adayları 41 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ SEKTER İLANINA NASIL BAŞVURULACAK?

Bakanlığın sözleşmeli sekreter alım ilanına başvurular ilanın yayımlanmasıyla başlayacaktır. Başvurular en geç 15 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını yalnızca Başkonsolosluk Strubergasse 9-A, 5020 Salzburg/AVUSTURYA adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-16:30 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçilik/Daimi Temsilciliğimiz/Başkonsolosluk sorumlu değildir.

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

https://www.ailevecalisma.gov.tr/