Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve Yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz. Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.
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- Dışişleri Bakanlığı: Filistin'in gösterdiği güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Filistin'in gösterdiği güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz
İHA | 14 Ağustos 2020 Cuma - 9:12 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 9:15