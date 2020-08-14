14 Ağustos 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.100 0.00 EURO 8,6960 0.21
USD 7,3490 0.11 ALTIN 460,990 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı: Filistin'in gösterdiği güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz

İHA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 9:12 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 9:15

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve Yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz. Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail ve BAE tarafından açıklanan ve İsrail-BAE ilişkilerinin bütünüyle normalleştirilmesini öngören ortak bildiriye ilişkin olarak Filistin halkı ve Yönetimi tarafından gösterilen güçlü ve müşterek tepkiyi haklı buluyoruz. Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap  Emirlikleri'nin riyakar davranışını bölge halklarının vicdanı asla  affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı filistin BAE
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.