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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Yarın Türkiye'ye geliyor

28 Ocak 2021 Perşembe - 11:29 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 11:33

Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif 29 Ocak 2021 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı İran Cevad Zarif
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