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Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret
29 Haziran 2021 Salı - 9:36 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 9:36
Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın ülkemizi ziyaret edecektir. Antalya’da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır.
- Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret
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