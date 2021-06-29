29 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.373 0.00 EURO 10,4090 0.37
USD 8,7110 0.32 ALTIN 496,290 -0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

29 Haziran 2021 Salı - 9:36 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 9:36

Dışişleri Bakanlığı: Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın ülkemizi ziyaret edecektir. Antalya’da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır.


AYRINTILAR GELİYOR...

ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı Rusya Lavrov
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.