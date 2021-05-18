Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

AK Parti Meclis Grubu, Genel Kurul'da, İsrail 'in Mescid-i Aksa ve Filistin lilere yönelik saldırıları nedeniyle "Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık vahşeti" ile ilgili genel görüşme yapılmasını istedi.

Siyasi parti grupları adına konuşmalar gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme yaptı.

"İnsanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndda yaptığı konuşmada "Uluslararası toplumun tepkisi maalesef yine cılız kaldı. Sanki Gazze 'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara gözlerini kapadılar" dedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Filistin konusunda Türkiye'de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir.

Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek konusunda dikkatli olmamız, hepimizin görevidir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir.

"İnsani yardım kuruluşlarımız Filistinli kardeşlerimizin acısını hafifletmeye çalışıyor"