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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan Muhittin Böcek'e yanıt!

AA |  02 Ağustos 2021 Pazartesi - 19:29 | Son Güncelleme : 02 08 2021 - 19:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Helikopter göndermiyorlar" sözlerini dürüst bulmadığını, Gündoğmuş'taki yangınla havadan ve karadan tüm imkanlarla mücadele ettiklerini bildirdi.


Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tedbir  amaçlı tahliye çalışmalarının devam ettiği Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Vali  Ersin Yazıcı ve Kaymakam Hamza Özbilgi ile incelemelerde bulundu.
 
Bakan Çavuşoğlu, Bayraktepe'de gazetecilere yaptığı açıklamada,  yangınlarla ilgili etkin çalışma yürütüldüğünü söyledi.
 
Bir gazetecinin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in  Gündoğmuş'a helikopter gönderilmediği yönündeki sözlerini hatırlatması üzerine  Çavuşoğlu, "Doğru bilgi değil, dürüst bir bilgi olmadı maalesef. Kendisinin de  bildiği halde, kendisi de bana 'ata dostum' der, ata dostum olduğu halde  yakıştıramadığımı kendisine de söyledim." dedi.
 
 
Yangına yakın yerleşim bölgelerini olası bir tehdit ihtimaline karşı  önceden boşalttıklarını aktaran Çavuşoğlu, her mahallede bu önlemi aldıklarını  bildirdi.
 
Çavuşoğlu, Akseki ilçesinde tahliye edilen bir mahallede sonradan 82  yaşındaki bir kişinin cenazesine ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Amcamız unutulmuş ya da uyuyordu. O amcamız vefat etti. Yine  Manavgat'ta 2 vatandaşımız karı koca vefat etti, 2 şehidimiz de var. Antalya için  söylüyorum. Sonuçta vatandaşlarımızın canı her şeyden önemli. Mal, mülk hepsi  geri gelir. Evleri yapıyoruz, hayvanlarını geri veriyoruz, küçükbaş, büyükbaş  fark etmez. Ağaç, tarım her türlü tespiti yapıyoruz. Vatandaşlarımızın  ihtiyaçlarını karşılıyoruz."
 
 
Sahada hasar tespit çalışmalarının yapıldığına değinen Çavuşoğlu,  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil  Karaismailoğlu'nun da sahada tespit çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.
 
Bir vatandaşın hayatının her şeyden kıymetli olduğunu vurgulayan  Çavuşoğlu, "O nedenle tedbiren diğer yerlerde olduğu gibi Güzelbağ'da da  yaşlılar, çocuklar ve hayvanlarla ilgili kaymakamlığın koordinasyonunda bazı  tedbirler aldık. Çünkü rüzgar bu, ne olur ne olmaz. Bugün şu anda ciddi bir  tehdit yok ama olabilir de. Biz buna göre her türlü hazırlığımızı yapmamız  lazım." diye konuştu.
 
 
Çavuşoğlu, Gündoğmuş'a helikopter gönderilmediği iddialarına ilişkin,  "Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma  yapıyor. Yangın çıktığında helikopter gönderdik." dedi.
 
İlçenin tahliyesiyle ilgili Kaymakamlığın koordinasyonunda bir çalışma  olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Özellikle hayvanların kurtarılması için de çalışma  yapıldı. Şu anda şehre doğrudan bir tehdit yok ama poyraza dönerse yine şehre  doğru yönelebilir. O yüzden hava kararmadan sabahtan beri olduğu gibi tüm  imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Burada yangının tam olarak söndürülmesi için  tüm arkadaşlarımız gerçekten durmadan çalışıyorlar. Onlara da çok teşekkür  ederim." ifadesini kullandı.
 
 
"Çalışanlarımız adeta savaşıyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ekiplerin bölgede  yoğun şekilde çalışma yaptığını söyledi. İlçede incelemelerde bulunduklarını  anlatan Karaismailoğlu, "Kent merkezine yaklaşmış olan yangın bertaraf edildi,  kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.
 
Hummalı bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Karaismailoğlu, "Binlerce  çalışanımız burada cansiparane çalışıyor, adeta savaşıyor. Hiçbir derdi  olmayanların, oturdukları yerden dezenformayon yaparak, yalan yanlış bilgilerle  arkadaşlarımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur." açıklamasında  bulundu.
 
 

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