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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da! Bakü'de kritik mesajlar...

AA |  06 Ekim 2020 Salı - 13:43 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 14:29

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, savaş suçudur. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir." dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın  Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarıyla ilgili, "Sıkışan  Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, savaş  suçudur. Ermenistan'ın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir." dedi. 
 
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakü'de  yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
 
Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın kendi öz topraklarında, Ermenistan  saldırganlığına karşı yürüttüğü harekat döneminde, özellikle bir kere daha  Türkiye'nin ve Türk halkının kardeş Azerbaycan ve Azerbaycan halkıyla  dayanışmasını ve Azerbaycan'a desteğini göstermek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini  söyledi.
 
Çavuşoğlu, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı.  Gence'ye, Terter'e, Mingeçevir, Hızı ve Abşeron'a saldırıyor. Bu insanlık  suçudur, savaş suçudur. 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin ihlalidir. Ermenistan'ın  içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir." ifadesini kullandı.
 
Ermenistan ile Azerbaycan'a eşit mesafede yaklaşmanın işgalciyi  ödüllendirmek anlamına geldiğini dile getiren Çavuşoğlu, dünyanın haklı olan  Azerbaycan'ın ve uluslararası hukukun yanında yer alması gerektiğini vurguladı.
 
Çavuşoğlu, AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının dünkü ortak açıklamasına  işaret ederek, "Belki içeriği farklı olabilir diye baktım. Daha önce  temsilcilerin, büyükelçilerin yaptığı açıklamalardan farklı bir açıklama değil.  Yine aynı şekilde, işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede  tuttular. Artık, bunun böyle yürümeyeceğini, böyle gitmeyeceğini tüm dünya  anlamalıdır. Biz tabii ki bu sorunun bugüne kadar barışçıl bir şekilde çözümü  konusunda her türlü çabaya destek verdik." dedi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin  Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğini belirterek, "Biz  Azerbaycan'la iki milletiz. Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi hareket  ettiğimizi dün de gösterdik, bugün de gösteriyoruz." dedi. 
 
Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Bakü'de  yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
 
Ermenistan'ın saldırganlığını yürüttüğü dönemde Türkiye ve Türk  halkının  Azerbaycan'a desteğini göstermek için bu ülkeyi ziyaret ettiğini  söyleyen Çavuşoğlu, "Her daim kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Kederde de,  sevinçte de, bugün de, yarın da yanında olacağız." dedi.
 
"Yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır." diyen Çavuşoğlu, işgale uğrayan  Azerbaycan topraklarının kurtarılması için uluslararası toplumun bugüne kadar  somut bir adım atmadığına dikkati çekti. Çavuşoğlu "Birleşmiş Milletler Güvenlik  Konseyinin 822, 853, 874 ve 884 no'lu kararları uygulanmadı. Aynı şekilde Avrupa  Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) kararları da uygulanmadı. Bir milyondan  daha fazla kaçkın, göçkün kardeşimiz kendi evlerine dönmek için bekliyor. Tüm  bunlara rağmen saldıran hep Ermenistan oldu." diye konuştu.
 
Ermenistan işgaline son vermek konusunda somut adımlar atılmaması  sonucunda Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma görevinin kendisine düştüğünü  söyleyen Çavuşoğlu, "Kendi topraklarını azat etmek için mücadele veren Azerbaycan  ise sivillerin zarar görmemesi için itina gösteriyor ve sivil yerleşim yerlerini  hiçbir zaman hedef almıyor. İşte uluslararası hukuka riayet eden ve etmeyen iki  ülke arasındaki fark da buradadır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Çavuşoğlu, uluslararası toplumun çifte standart göstermemesi  gerektiğine işaret ederek, "Biz Azerbaycan'la bir milletiz. Yeri geldiği zaman da  bir devlet gibi hareket ettiğimizi dün de gösterdik, bugün de gösteriyoruz.  Uluslararası topluma da şu çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan'ın, Ukrayna'nın,  Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan'ın toprak  bütünlüğünü de aynı şekilde savunuyoruz. Dünya da böyle yapmalı. Bu konularda  çifte standart olmaz, olmamalı ve olamayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve  masada gösteriyor." ifadelerini kullandı.
 
"Ermenistan'a derhal Azerbaycan topraklarından çekil diyebiliyor  musunuz?"
Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarını da değerlendiren  Çavuşoğlu, "Peki sonra ne olacak? Bugüne kadar ateşkes oldu da ne oldu?  Ermenistan Tovuz'a saldırdı. Azerbaycan karşılık verdi uluslararası toplum yine  ateşkes dedi. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak? Ermenistan'a derhal Azerbaycan  topraklarından çekil diyebiliyor musunuz? Çekilmesi için bir çözüm üretebiliyor  musunuz? Hayır! Klasik, 30 yıldır aynı çağrılar." dedi.
 
Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM kararları ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü  çerçevesinde sorunun barışçıl yoldan çözülmesi gerektiğini her platformda  söylediğini anımsattı.
 
Ermenistan'ın uluslararası hukuku çiğneyerek işgal ettiği bölgelere  Orta Doğu ve farklı yerlerden Ermenileri yerleştirdiğini belirten Çavuşoğlu,  "Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor ve son zamanlarda fütursuzca tüm  uluslararası anlaşmaları çiğneyerek işgal ettiği topraklara Orta Doğu'dan ve  değişik bölgelerden getirdikleri Ermenileri yerleştiriyorlar. Yani biz burada  kalıcı olmak istiyoruz diyorlar." ifadelerini kullandı.
 
Yazar Sezai Karakoç'un "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele  kalmayacak. Hâlbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat  susmayacak." dizelerini okuyan Çavuşoğlu, "Uluslararası toplumun artık bunun  böyle gitmeyeceğini anlaması gerekiyor. Biz bu süreçte Azerbaycan'ın haklı  davasını anlatmaya devam edeceğiz ve tüm dünyanın da haklının yanında olması  için, gerçekleri söyleyebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.
 

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Azerbaycan ermenistan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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