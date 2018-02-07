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Dışişleri Bakanı İran'da

07 Şubat 2018 Çarşamba - 14:09 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 14:09

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'da mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi.


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iran zarif çavuşoğlu
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