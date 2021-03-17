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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan Dışişleri Bakanı 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 14:01 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 14:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri  Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. 
 
Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar  Tileuberdi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı  Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Yunanistan'da düzenlenen istişari görüşmelere ilişkin Çavuşoğlu, 5 yıl  aradan sonra Türkiye'de düzenlenen 61. turun gayet olumlu bir havada geçtiğini  belirtti.
 
Eski adıyla istikşafi, yeni adıyla istişari görüşmelerde Türkiye ve  Yunanistan'ın Ege'de anlaşmazlık bulunan konuları ele aldığını ve birlikte çözüm  için karar vermeye çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, Atina'daki toplantıda bu  konuların görüşüldüğünü dile getirdi.
 
Çavuşoğlu, tek bir toplantıda çözüm beklentisinin gerçekçi bir  yaklaşım olmayacağına dikkati çekerek, rotasyon usulünce bir sonraki toplantıya  Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
 
Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında siyasi  istişareler mekanizması da bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, dün gerçekleşen  istişari görüşmelerin ardından bugün daha kapsamlı siyasi istişarelerin  yürütüldüğünü bildirdi.
 
Çavuşoğlu, "Türkiye Doğu Akdeniz meselesinde tutumunu gerek sahada  gerek masada net bir şekilde gösterdi. Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım diyoruz."  ifadesini kullanarak, Türkiye'nin çok taraflı Doğu Akdeniz Konferansı için  teklifte bulunduğunu ancak Avrupa Birliği tarafından henüz yanıt gelmediğini  anımsattı.
 
Türkiye'nin tüm ülkelerle olduğu gibi Yunanistan'la da görüşmelerini  sürdüreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, iki sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dışişleri bakanlarına görev  verdiğini ancak yaşanan gerginlikler nedeniyle görüşmelerin gerçekleşmediğini  belirtti. Çavuşoğlu, gelecekteki süreçte görüşmelerin yapılacağını söyledi.
 
Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, benim  2003 yılından bu yana Avrupa Konseyinden şahsi arkadaşım, 14 Nisan'da Türkiye'ye  gelecek." bilgisini paylaştı.
 
İki ülke arasındaki tüm meselelerin Ankara'da görüşüleceğini ifade  eden Çavuşoğlu, daha sonra kendisinin de Yunanistan'ı ziyaret edeceğini belirtti.
 
Çavuşoğlu, temasların faydalı olacağına inandıklarını ve bu çerçevede  Erdoğan-Miçotakis görüşmesini de ele alacaklarını kaydetti.

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