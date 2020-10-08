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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla görüştü

08 Ekim 2020 Perşembe - 12:49 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 13:17

Türkiye ile Yunanistan’ın yeniden başlatılması için niyet beyanı ortaya koyduğu ve ön görüşmeleri de yapılan “61. Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmeleri” öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü.


Slovakya'da düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu’na (GLOBSEC)  katılmak üzere bu ülkeye giden Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüştü. Görüşmede ikili konular başta olmak üzere Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adası çevresinde ortaya çıkan anlaşmazlık konuları ele alındı.
 
Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında yaşanan gerilimin ardından  istenmeyen olaylar ve kaza riskini azaltmayı amaçlayan mekanizma kurulmuştu.
 
İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu  olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke  arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi  çerçeveye dönmemişti.

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Mevlüt Çavuşoğlu Dendias Yunan
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