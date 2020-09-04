Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklamalarda bulunuyor. Çavuşoğlu, "NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a görüşünü sordu. Yunanistan 'olur' dedi. Olur dedikten sonra NATO açıklama yaptı. Fakat biz şaşırmadık. Maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. NATO Genel Sekreteri yalan söylemedi. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz 'deki gerilimle ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları:

Faaliyetlerimizi yaparken tüm Akdeniz etrafındaki ülkelerle işbirliği yapabileceğimizi söylüyoruz. Bu işbirliği olmadığı için kendi faaliyetlerimizi başlattık.

Bu süreçten sonra iyi niyet girişimleri oldu. AB'den Sayın Merkel'den dönem başkanı olarka, Heiko Mass, Yüksek Temsilci Borrell'in de iyi niyet girişimleri oldu.

Türkiye ve Yunanistan iki NATO üyesi ülke. Yani müttefik esasen sözde. NATO'nun da böyle bir girişimde bulunması gayet doğal.

Brüksel'de NATO Genel Sekreteri bir girişimde bulundu. Bazı tekliflerde bulundu. Bir çatışmanın yaşanmaması için teknik düzeyde Yunanistan ve Türkiye'nin içinde olduğu görüşmelerin başlaması konusunda görüşümüzü sordu. 'Biz her zaman görüşmeden yanayız' dedik.

NATO Genel Sekreteri Yunanistan'a görüşünü sordu. Yunanistan 'olur' dedi. Olur dedikten sonra NATO açıklama yaptı.

Fakat biz şaşırmadık. Maalesef Yunanistan NATO Genel Sekreterini yalanladı. NATO Genel Sekreteri yalan söylemedi. Yalan söyleyen Yunanistan'ın kendisi.

Yunanistan diplomasiden yana olmağını, AB'nin desteğiyle de, bu desteğin koşulsuz olduğunu düşünüyorduk, o biraz değişti son zamanlarda.

NATO'yu yalanlaması gerçekten ibretliktir. Önce olur verdi sonra bu olur'u vermediğini söyledi.