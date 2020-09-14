Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Vazgeçmezlerse gerginlik bitmez

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Doğu Akdeniz ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değil." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. "Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değil." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Barbaros ve Yavuz gemimiz sondajlarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK

Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değil.

CHP'nin sormadan 'geri adım' demesi iç siyaset e yöneliktir. Yunanistan küçük bir ülkenin kompleksi içinde hareket ediyor. Barbaros Hayrettin ve Yavuz gemimiz sondajlarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler. Haklı olan bir ülke tezlerini herkesin önünde savunmak istiyorum der.

YAPTIRIM TALEPLERİ

Yaptırım çalışmaları var. Fransa , Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından... AB'nin birçok politikasını rehin alan iki şımarık üye. Ne tür yaptırımlar olabilir diye bu 3 ülke çalışma yapıyor. Sonuçta oy birliğiyle alınır. AB içinde 'yaptırım uygulanmasın' diyen çok ülke var.

24-25 Eylül'de ben yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilir de. Gemimize, kişilere yönelik olabilir. Geçmişte de böyle kararlar alındı. Biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır.

Biz Avrupa 'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli. Göçle ilgili konularda AB üzerine düşen görevi yapmalıdır. Türkiye ile AB arasında, AB gerginlik yaratmak istiyorsa o zaman sadece göç konusu değil aramızdaki ilişkilerin ya da üzerindeki konular gözden geçirilir. Ama AB bu konuya gelmeyecektir diye düşünüyoruz. Üyelik sürecinde ciddi bir tıkanma yaşanıyor.

Macron dürüst bir siyasetçi değil. Sağduyuyu kaybetti, dengesi bozuldu. Libya 'da sahada desteklediği darbeci kaybetti. Suriye 'de önemli aktör olmaktan çıktı. Üzülüyorum da. Ama bu Fransa'nın yanlış politikaları sayesinde. Fransa şuan Almanya 'ya rağmen AB'nin liderliğine oynuyor. Fransa rol almaya çalışıyor. Fransa'nın ismi konuşulduğunda herkes gülmeye başlıyor. Konumunu da zayıflatıyor. Normandiya 7'lisini topladı ama destek alamadı. Oradaki ülkeler Türkiye'nin değerini bilen ülkeler. İyi geçinmek isteyen ülkeler.

Pompeo ile görüştük, anlattık. Ben 'bunları biliyorum' dedi. Şu haritayı gösterdiğimde görüştüğüm ülkeler şoke oluyorlar. Sevilla haritası... Biz bunu daha önce görmemiştik diyorlar. Anlattıkça AB üyeleri haklılığımızı görmeye başladı.