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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 14:47 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 14:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası platformlarda en az gelişmiş ülkeleri desteklediğini belirterek, "Türkiye, en az gelişmiş ülkelerin hamisi konumunu sürdürüyor. Birleşmiş Milletler'de (BM) bu ülkelere destek olmak için tesis edilen 'Dostlar Grubu'nun eş başkanlığını yapıyor, en az gelişmiş ülkelere teknoloji transfer amacıyla kurulan BM Teknoloji Bankası'na Gebze'de ev sahipliği yapıyoruz." dedi.


Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen Küresel Umut Festivali kapsamında  yapılan "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı”na görüntülü olarak katıldı.
 
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de 2030 Sürdürülebilir  Kalkınma Gündeminin kabul edilmesinde önemli bir rol oynadığını belirten  Çavuşoğlu, "Bu kapsamdaki hedeflerin ülkemizin kalkınma planlarına dahil edilmesi  de sayın Cumhurbaşkanımızın konuya verdiği önemi gösteriyor." ifadelerini  kullandı,
 
Çavuşoğlu, gelecek nesillere daha yaşanabilir temiz bir çevre, insan  onuruna yaraşır bir yaşam, eğitim, sağlık, istihdam ve teknolojiye erişim imkanı  sağlayacak bir ortam bırakmanın önemine değinerek, bakanlık olarak bu gündeme  uluslararası kurumlarda aktif katkıda bulunduklarını anlattı.
 
Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarının uluslararası düzeyde  takdirle izlendiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, girişimci ve insani  diplomasimizin önceliklerinden biri olarak en az gelişmiş ülkelerin hamisi  konumunu sürdürüyor. BM'de bu ülkelere destek olmak için tesis edilen 'Dostlar  Grubu'nun eş başkanlığını yapıyor, en az gelişmiş ülkelere teknoloji transferi  amacıyla kurulan BM Teknoloji Bankası'na Gebze'de ev sahipliği yapıyoruz." dedi.
 
Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince de  Türkiye'nin bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Uluslararası  platformlarda en kırılgan ve en zayıf gruplar ile ülkelerin durumunu gözeten  birçok karara destek verdik ve imza attık. Yine pandemi döneminde, din, dil, ırk  gözetmeksizin ihtiyacı olan her ülkeye yardımda bulunduk." diye konuştu.
 
Bireysel çabaların da sorumlu tüketim alışkanlıklarına önemli katkıda  bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, "Örneğin 'Gıdanı Koru' anlayışıyla israftan  kaçınmak, binlerce insanın gıda güvenliğini sağlayacaktır. Sayın Emine Erdoğan  hanımefendinin öncülük ettiği sıfır atık anlayışı çevreye zararlı ürünlerinin  tüketimini azaltmayı teşvik edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Çavuşoğlu, geçen yıl Emine Erdoğan'ın sıfır atığa yönelik BM'de  düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Bu etkinlik tüm dünya  için emsal bir çalışma olmuştur. Tasarruflu su tüketimi ekonomimizin ve doğanın  korunmasına katkıda bulunacaktır. Yenilenebilir enerji yatırımları, çevre  kirliliğini önlemeyi ve sağlıklı bir atmosfer oluşturmaya imkan sağlayacaktır.  Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi tüm bireylerin ve  kurumların sorumluluğu, gelecek nesillere borcumuzdur." ifadelerini kullandı.
 

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gebze
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