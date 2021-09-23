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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkevi'ndeki temaslarına devam etti

DHA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 0:53 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 0:53

ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manhattan'daki Türkevi'nde temaslarına devam etti.


Bakan Çavuşoğlu mevkidaşları Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohamed Abdirizak Mohamud, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbaev, Mali Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marji Pejcinovic ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
 

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ABD Mevlüt Çavuşoğlu Manhattan
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