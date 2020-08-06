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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü

06 Ağustos 2020 Perşembe - 12:50 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 12:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü.


Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında  gerçekleşen görüşmeye, Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo da  katıldı.
 
Görüşmede, Libya krizindeki son gelişmeler ve krizin siyasi çözümüne  yönelik atılacak adımlar ele alındı.

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