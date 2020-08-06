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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trablus'ta Libya Başbakanı Serrac'la görüştü
06 Ağustos 2020 Perşembe - 12:50
| Son Güncelleme : 06 08 2020 - 12:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'la görüştü.
SONRA OKU
Libya'nın başkenti Trablus'taki Başkanlık Konseyi binasında gerçekleşen görüşmeye, Çavuşoğlu'nun Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo da katıldı.
Görüşmede,
Libya
krizindeki son gelişmeler ve krizin siyasi çözümüne yönelik atılacak adımlar ele alındı.
ETİKETLER
Çavuşoğlu
Trablus
Libya
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