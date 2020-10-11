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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

AA |  11 Ekim 2020 Pazar - 14:19 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 14:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı  Lavrov ile yaptığı görüşmede, "Ermenistan'ın ateşkese uyması" konusunda  uyarılmasını istedi.
 
Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim  Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki  cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.
 
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden,  Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de  yaralanmıştı.

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