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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

20 Ağustos 2020 Perşembe - 17:03 | Son Güncelleme : 20 08 2020 - 17:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
 
Kritik görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yapıldı; ikili ilişkiler, Suriye ve Libya konuları ele alındı.
 
 
 

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