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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
20 Ağustos 2020 Perşembe - 17:03
| Son Güncelleme : 20 08 2020 - 17:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
Rusya
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Kritik görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yapıldı; ikili ilişkiler,
Suriye
ve
Libya
konuları ele alındı.
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