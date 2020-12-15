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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü

15 Aralık 2020 Salı - 17:38 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 17:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.


ABD'nin aldığı skandal yaptırım kararı sonrası Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı  Mike Pompeo ile telefonda görüştü.  Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD'nin  aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.
 
  

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