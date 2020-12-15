ABD'nin aldığı skandal yaptırım kararı sonrası Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, ABD'nin aldığı yaptırım kararına ilişkin Türkiye'nin tepkileri dile getirildi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile telefonda görüştü
15 Aralık 2020 Salı - 17:38 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 17:38