Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Çavuşoğlu, Meis adasına asker sevkiyatı ile ilgili olarak ''Bu tür adımlar Yunanistan'a zarar verir. Başkalarının kışkırtmasıyla Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın. Yunanistan bizi kışkırtmaya çalışıyor, bunun sonucu da tehlikelidir. Bundan da Yunanistan zarar görür'' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Cezayir ile ilişkilerin her anlamda iyi ilerlediğini belirterek, bu ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi. Çavuşoğlu, ekonomik ilişkilerin de dengeli devam ettiğini kaydederek, "Pandemiye rağmen bu yıl ticaret hacmimizde bir düşüşün olmaması geleceğe yönelik umutlarımızı da daha da artırdı. Askeri, savunma sanayi alanlarında ilişkilerimiz de gelişiyor, bunları daha da geliştirmek istiyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, koronavirüs sürecine Cezayir ile karşılıklı dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Tıbbi malzeme yardımı konusunda üzerimize düşeni yaptık, yardımları ulaştırdık. Türkiye'deki Cezayirlilerin Cezayir'e tahliyesi, Cezayir'deki Türklerin de Türkiye'ye tahliyesinde örnek bir iş birliği sergiledik. Cezayir'de Türk firmaların yatırımları her geçen gün artıyor. Bugün bu firmalarımızın karşı karşıya kaldığı konuları da kendilerine aktardık. Türk firmalarına verdikleri destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Görüşmede bölgesel konuları da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Libya'da gelişmeler sınır komşusu olduğu için Cezayir'i de etkilemekte. Libya 'nın barışı, huzuru önemli. Libya konusunda iş birliğimizi devam ettireceğiz. Hafter tarafının ateşkese inanmadığını, askeri çözüm istediğini bir kez daha gördük. Ama biz çabalarımızı birlikte sürdüreceğiz" dedi.

'TÜRKİYE OLARAK VENEZUELA'NIN DOSTUYUZ'

Bakan Çavuşoğlu, Venezuela'ya yaptığı ziyarete ve ülkedeki seçime ilişkin ise şunları söyledi:

"Venezuela tek taraflı yaptırımlardan da etkilendi. Pandemi mevcut durumu daha da kötüleştirdi. Muhalefet ile yönetim arasında ciddi anlaşmazlıklar vardı. Bu kargaşadan dolayı bazı siyaset çiler üzerinde seçime girme yasağı vardı, bazıları da hapse atılmıştı. Önümüzde 6 Kasım'da bir seçim gerçekleştirilecek. Belki bu seçimi erteleyecekler. Bu konuda Avrupa Birliği (AB) geçmişte bazı hatalar yapmıştı. Sorunları çözmek için tehdit dili kullanmıştı. Tehdit dilini kullanmayı çok seviyorlar. AB, Venezuela konusunda geçmişte hata yaptığını kabul etti. Muhalefet ile yönetim arasında seçimlere birlikte katılma konusunda görüşme başladı. Bazı şartlar vardı. Bu şartlar ile ilgili AB'nin girişimleri oldu. AB bizden de ricada bulundu. Bu konuda kendilerine destek vermemizi bizden rica ettiler. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bu konuları görüştük. Muhalefet ile seçime gitmelerinin faydalı olacağını anlattık. Biz Türkiye olarak Venezuela'nın dostuyuz. Bu şartlarda muhalefet ile yönetimin anlaşmaya yanaştığını görüyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Ne kadar çok siyasi parti bu seçime katılırsa, ülkenin geleceği için iktidar ile muhalefetin birlikte çalışması açısından önemli. Demokratik bir seçimin gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız."