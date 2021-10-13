13 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.431 1.00 EURO 10,4500 0.18
USD 9,0330 -0.02 ALTIN 513,810 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Gündem Haberleri »
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması: ABD ve Rusya sözünde durmadılar gereken yapılacak...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması: ABD ve Rusya sözünde durmadılar gereken yapılacak...

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 12:40 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 13:35

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki terör örgütleri YPG/PKK saldırıları ile ilgili konuştu. Çavuşoğlu, “Teröristlerin temizlenmesi için gerekeni yapacağız” dedi. "Saldırılarda Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var" diyen Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya bize verdiği sözü tutmadı, güvenlik için gereğini yaparız" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya'nın  Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü mensuplarını 30 kilometre güneye çekme sözünü  yerine getirmediğini belirterek "Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu  teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de  yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız,  bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."  dedi. 
 
Bakan Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres,  Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
Bir gazetecinin, Suriye'ye yeniden bir askeri operasyon düzenlenmesine  ilişkin sorusuna Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik  saldırılar ile Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden gerçekleşen saldırıları  hatırlatarak yanıt verdi.
 
Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'ye roket atma menzilinin yaklaşık 30  kilometre olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı  başlattıktan sonra da diğer Suriye'nin kuzey doğu bölgesindeki harekatlarımızda  da Amerika ve Rusya'yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de bu bölgedeki  teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı." diye konuştu.
 
Çavuşoğlu, Rusya'nın Tel Rıfat ve Münbiç'teki teröristleri bu  bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:
"Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırılarda,  bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da ABD'nin  de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde  durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını  artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir.  Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne  gerekiyorsa yapacağız."
 
ABD'nin Suriye'de şehit olan Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye  açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi ABD açıklama yapıyor, müttefikimize  Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu  teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra  da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık  ortadadır." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Dışişleri Bakanı suriye operasyon Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.