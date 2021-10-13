Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Suriye açıklaması: ABD ve Rusya sözünde durmadılar gereken yapılacak...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Rusya 'nın Suriye 'nin kuzeyindeki terör örgütü mensuplarını 30 kilometre güneye çekme sözünü yerine getirmediğini belirterek "Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, Ankara 'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin, Suriye'ye yeniden bir askeri operasyon düzenlenmesine ilişkin sorusuna Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden gerçekleşen saldırıları hatırlatarak yanıt verdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'ye roket atma menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattıktan sonra da diğer Suriye'nin kuzey doğu bölgesindeki harekatlarımızda da Amerika ve Rusya'yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Rusya'nın Tel Rıfat ve Münbiç'teki teröristleri bu bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırılarda, bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız."

ABD'nin Suriye'de şehit olan Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi ABD açıklama yapıyor, müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır." ifadelerini kullandı.