Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimiz kritik bir dönemden geçiyor. Ya ilişkileri normalleştirip, rayına oturtacağız ya da ilişkiler daha da kötüye gidecek." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Münih'te devam eden 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yabancı basın mensupları ile bir araya geldi.

Washington yönetiminin, Suriye 'de terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek nedeniyle Türkiye'nin ABD 'ye güvenini kaybettiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimiz kritik bir dönemden geçiyor. Ya ilişkileri normalleştirip, rayına oturtacağız ya da ilişkiler daha da kötüye gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde, iki NATO müttefiki arasında anlaşmazlığa yol açan mevzulara işaret etmek için iki mekanizmanın kurulması konusunda tarafların mutabık kaldığını anımsattı.

"Bu mekanizmalardan birisi ikili konular üzerine" diyen Çavuşoğlu, burada özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu FETÖ ve ABD'de bulunan FETÖ elebaşı ile ilgili Ankara 'nın Washington 'dan beklentilerine odaklanılacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, ikinci mekanizma için "Suriye'deki durum ve onların bizim endişelerimizi nasıl karşılayacakları, YPG'nin Menbiç'i nasıl terk edeceği ve bunu birlikte nasıl koordine edeceğimiz, (Suriye'deki) bu şehir ve kasabaların kim tarafından nasıl yönetileceği, buraların güvenliğini kimin nasıl sağlayacağına ilişkin." ifadelerini kullandı.

Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ABD'nin verdiği sözleri yerine getirmesine bağlı olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimize bir şans daha verdiğimiz söylenebilir. Bizim açımızdan yanlış bir şey yapmadık. Türkiye'nin ikili ilişkileri gerçekten baltaladığını savunamazlar. Türkiye'nin ABD'ye düşmanca davrandığını söyleyemezler." diye konuştu.

Çavuşoğlu, yeni mekanizma kapsamında üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililerin ilk çalışma grubu toplantılarını mart ayının ilk yarısında yapacaklarına işaret ederek Türkiye'nin bu toplantılarda ortaya koyulacak tutuma göre hareket edeceğini söyledi.