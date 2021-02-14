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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan başsağlığı mesajı

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 8:21 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 8:21

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin  karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü.  Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nda  3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 teröristin öldürüldüğü, 2 teröristin  sağ ele geçirildiği, bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiği ve 10  Şubat 2021'de başlatılan operasyonun tamamlandığı bildirilmişti. Yoğun  çatışmaları müteakip kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan  ve vurularak şehit edilen 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığı belirtilmişti.
 

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Çavuşoğlu Pençe Kartal-2 pençe
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