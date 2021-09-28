Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afganistan değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'a, hızlı ve maliyeti daha düşük olduğu için Pakistan üzerinden kara yoluyla insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır'a gelecek dönemde üst düzey bir ziyaret planlanıp planlanmadığı sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Onlardan gelen heyetle yapılan toplantı ve sonrasındaki ortak açıklama, geleceğe yönelik olumlu. Şu anda bakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde planlanan ziyaret yok." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Afganistan 'daki geçici Taliban hükümeti ile temas olup olmadığı sorusuna, "Büyükelçi düzeyinde görüşme var. Biz daha oraya gitmedik, onlar gelmedi. İnsani yardım, gıda, ilaç ve kış geliyor, ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları konuşuyoruz." karşılığını verdi.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili gelinen son durum sorulan Çavuşoğlu, "Görüşmeler devam ediyor. Güvenlik endişeleri halen giderilmiş değil. Tam bir netlik yok. Geçici olarak belli saatlerde charter uçuşları açık ama düzenli uçuşlar için henüz şartlar oluşmadı. Görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

Afganistan'a yapılacak insani yardıma ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti: