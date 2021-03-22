Çavuşoğlu, 23 ile 24 Mart 2021 tarihlerinde Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, Bakanların 2021 Liderler Zirvesi hazırlıklarının yanı sıra NATO'nun siyasi rolünü güçlendirmeyi amaçlayan 'NATO 2030 Yansıma Süreci' hakkında görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor. Ayrıca, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle ilgili gelişmeleri ve NATO'nun gündemindeki diğer konuları değerlendirmeleri bekleniyor. Görüşme vesilesiyle Bakan Çavuşoğlu muadilleriyle ikili görüşmeler yapacak.
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılmak için Brüksel’de
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO toplantısına katılmak için Brüksel’de
DHA | 22 Mart 2021 Pazartesi - 19:39 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 19:39
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’e vardı.
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