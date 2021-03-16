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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

AA |  16 Mart 2021 Salı - 0:03 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 0:03

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.


Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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