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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Lavrov arasında kritik Afganistan görüşmesi

18 Ağustos 2021 Çarşamba - 14:24 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 14:24

Son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile telefonda görüştü. İkili Afganistan'da güvenliğin sağlanması çağrısında bulunduğunu açıkladı.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Lavrov ve Çavuşoğlu'nun Afganistan hakkında ayrıntılı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bölgede istikrarın sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

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