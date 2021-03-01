Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Radman'la görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hırvatistan'a düzenlediği ziyarette ele alınan konuların takibi yapıldı. Çavuşoğlu, 26 Şubat'ta Hırvatistan'da resmi temaslarda bulunmuştu.

Ziyaret kapsamında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından da kabul edilen Çavuşoğlu, temaslarında güncel bölgesel konuları ele almıştı. Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın Bosna Hersek'teki rolünü çok önemli bulduğunu belirterek Türkiye-Hırvatistan-Bosna Hersek üçlü mekanizmasının liderler düzeyine çıkarılma kararı aldıklarını duyurmuştu.



Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan programı kapsamında 2020'nin son haftasında depremin vurduğu Petrinja bölgesini de ziyaret etmişti.